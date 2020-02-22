15 Temmuz darbe girişimi öncesi Kavala ve Barkey'den sır Diyarbakır turu! Demirtaş ile görüşmüş

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve eski CIA ajan Henri Barkey’in darbe girişiminden 1 ay önce Diyarbakır’da irtibata geçtiği isimler ortaya çıktı. Kavala’nın 2’si PKK şüphelisi 9 isimle görüştüğü belirlenirken Barkey ise aynı tarihlerde başta HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olmak üzere 5 isimle görüştüğü tespit edildi.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala tutuklandı. Kavala'nın şüpheli olduğu 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın darbe girişiminden 11 gün sonra 26 Temmuz 2016 tarihinde başlatıldığı öğrenildi. Kavala'nın tutuklandığı soruşturma dosyasının ayrıntılarında ise Kavala ve eski CIA ajanı Barkey ile 15 Temmuz darbe girişiminden 1 ay önce Diyarbakır'da gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin tespitler dikkat çekiyor.

KAVALA'NIN 9 İSİMLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

2 şüphelinin 2016 yılı Haziran ayında gittikleri Diyarbakır'da kimlerle irtibata geçtikleri tek tek araştırıldı. Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'a gönderilen tespit tutanağına göre Kavala Diyarbakır'daki ziyaretinde Şeyhmus D., Fırat A., Mehmet Ö. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye temsilcisi Ulrike D.'nin de aralarında bulunduğu 9 isimle irtibatlı olduğu belirlendi.

2'Sİ PKK-KCK ŞÜPHELİSİ

Bu kişilerden 2 tanesinin PKK propagandası ve PKK-KCK Terör Örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından şüpheli olduğu ortaya çıktı. Bu isimlerden ilki olan Fırat A.'nın farklı tarihlerde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na 4 kez 'PKK propaganadası yapmak' suçundan 'şüpheli' sıfatıyla soruşturulduğu, emniyet tarafından hakkında fezleke düzenlendiği öğrenildi. Yine Kavala'nın irtibatlı olduğu isim olan Şeyhmus D.'nin de aynı şekilde PKK-KCK Terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçundan 'şüpheli' sıfatıyla soruşturulan bir isim olduğu belirlendi.



BARKEY DARBE GİRİŞİMİNDEN 1 AY ÖNCE DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ

Barkey'in Diyarbakır seyahatinde irtibatlı oldukları isimler de mercek altına alındı. Barkey, Diyarbakır seyahati sırasında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 5 kişi ile iletişim halinde olduğu tespit edildi. Barkey'in Demirtaş'ın dışında iletişim halinde olduğu isim ise PKK- KCK Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan yargılanıp 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Muharrem E. isimli kişi oldu. Barkey'in temas ettiği bir diğer isim ise 'PKK-KCK Terör Örgütü propagandası yapmak' suçundan 'şüpheli' sıfatıyla soruşturulan Ramazan T. olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

KONAKLAMA KAYDINA RASTLANMADI

Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü tarafından Osman Kavala ve Henri Barkey'in 2016 yılı Haziran ayında Diyarbakır'a geldikleri, yapılan sorgulamada 'Polnet Asayiş Daire Başkanlığı Geçici ikamet yerleri' olarak hizmet veren modülden yapılan sorgulamada Diyarbakır'daki konaklama kayıt bilgilerine rastlanılamadı. İkilinin Diyarbakır'da otel dışında konakladığı değerlendirmesi yapıldı.

BAZ BİLGİLERİ DOSYADA

Barkey ve Kavala'nın Diyarbakır ziyaretleri ile ilgili HTS kayıtlarının analizi de soruşturma dosyasında yer aldı. Analizlere göre Barkey 26 Haziran 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaptı. Gsm hattının baz kayıtları incelemesinde ilk olarak 27 Haziran 2016 günü saat 23.52'de baz verdi. 28-29 Haziran tarihlerinde de İstanbul'da baz veren Barkey, Diyarbakır'da ilk olarak 30 Haziran 2016 saat 11.12 sularında, son olarak ise aynı gün saat 20.36 sularında baz verdi. 3 Temmuz 2016 tarihinde ise İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaptı. Barkey, darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkeye tekrar giriş yaparken, 19 Temmuz tarihinde tekrar Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaptı.

11 VE 27 HAZİRAN'DA DİYARBAKIR'DAYDI

Osman Kavala'nın gsm hattının Diyarbakır'daki baz bilgilerine göre ise Diyarbakır'da ilk olarak 11 Haziran 2016 saat 11.37 sularında son olarak ise aynı gün 18.57 sıralarında baz verdi. Bu ziyaretten 16 gün sonra 27 Haziran 2016'da saat 11.00 sıralarında son olarak ise aynı gün 18.56 sularında baz verdi.

GÖRÜŞMEDİM DEDİ

Kavala Diyarbakır'daki seyahatine ilişkin daha önce verdiği ifadede Anadolu Kültür Vakfı'nın beraber çalıştığı Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) ve Mezopotamya Vakfı ile oradaki sanatçılarla görüşmeler yaptığını söyledi. Bu kuruluşlarla Diyarbakır'da sanat kültür alanında yapılabilecek projelerle ilgili görüştüğünü söyleyen Kavala, Barkey ile görüşüp görüşmediğini ise hatırlamadı. Kavala, "Muhtemelen kendisi daha önce belirttiğim gibi bizim ofisimizin yakınlarında bulunan otellerin birine kalmış olduğu için sinyal kaynaklı böyle bir algı oluşmuş olabilir. Benim kalmış olduğum otelde ben yokken kalmış olabilir. Ziyaretleri ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur" dedi.