Osman Kavala hakkındaki savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı! Dikkat çeken 15 Temmuz darbe girişimi detayı
Gezi Parkı davasında çıkan beraat ve tahliye kararının ardından 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınarak tutuklamaya sevkedilen Osman Kavala hakkındaki savcılığın sevk gerekçesi ortaya çıktı. Savcılık Kavala için '15 Temmuz darbe girişiminin karar sürecine katıldığına dair bulgular tespit edildiği anlaşılmıştır' değerlendirilmesi yapıldı.
Akşam'ın haberine göre Gezi Parkı davasında çıkan beraat ve tahliye kararının ardından 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınarak tutuklamaya sevkedilen Osman Kavala hakkındaki savcılığın sevk gerekçesi ortaya çıktı. Savcılık Kavala için '15 Temmuz darbe girişiminin karar sürecine katıldığına dair bulgular tespit edildiği anlaşılmıştır' değerlendirilmesi yapıldı.
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 2,5 yıldır tutuklu bulunan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala önceki gün yargılamayı yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkında verdiği beraat kararıyla birlikte tahliye edildi. Mahkemenin kararının ardından Kavala'nın cezaevinden çıkması beklenirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaparak Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Bunun üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan gözaltına alınan Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesine götürüldü.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Kavala tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
HENRY BARKEY İLE YOĞUN İRTİBATLI
Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, firari şüpheli Henry Barkey'in örgüt lideri Fetullah Gülen'in onursal başkanlığını yaptığı Rumi Forum Vakfı'nın organizasyon komitesinde görev yaptığı, örgüt liderini çalışmalarını tanıtmak için lobi faaliyeti yürüttüğü ve 15 Temmuz Darbe girişimi sabahı İstanbul'a gelerek Büyükada Splendit otele yerleştiği belirtildi. Yazıda, 18 Temmuz günü Osman Kavala'nın Henry Barkey ile Karaköy'de bir restoranda buluştukları HTS kayıtlarından iki ismin darbe girişimi öncesi ve sonrasında yoğun irtibatlarının olduğunun tespit edildiği belirtildi.Sevk yazısında, darbe girişiminden önce 27 Haziran'da iletişim analizinden Kavala ve Barkey'in, Kavala'ya ait Menka Anonim şirketi isimli iş yerinde, 30 Haziran tarihinde ise Diyarbakır'da PKK terör örgütü ile irtibatlı kişiler ile buluştukları tespit edildiği ifade edildi.
"DARBE GİRİŞİMİNİN KARAR SÜRECİNE KATILMIŞTIR"
Sevk yazısında şu değerlendirme yapıldı: "Şüpheli Kavala'nın 15 Temmuz sürecindeki Hanry Barkey ile olan irtibatları Barkey'in ise FETÖ ile olan irtibatları göz önüne alındığında Kavala'nın darbe girişiminin karar sürecine katıldığına dair bulgular tespit edildiği anlaşılmıştır". Sevk yazısında Osman Kavala'nın Gezi Davası'nda tahliye edildikten sonra kaçma şüphesi, mevcut delil durumu ve adli kontrol taleplerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyet Devletinin Anayasal Düzenini Cebir ve Şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istendi.
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