Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! 10 zanlıdan 9'u yakalandı
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
Son dakika haberi... Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 9'u yakalandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.
Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 zanlıdan, Irak uyruklu oldukları belirtilen 9'unu eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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