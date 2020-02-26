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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! 10 zanlıdan 9'u yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU!

Son dakika haberi... 'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 9'u yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 zanlıdan, Irak uyruklu oldukları belirtilen 9'unu eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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