Tel Abyad haşerelere karşı ilaçlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Tel Abyad bölgesini Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizledi. Güvenlik önlemleri de alınan Tel Abyad'da bölge halkının hastalıklarda korunması için ilaçlama çalışmaları başladı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde çeşitli hastalıklara neden olan haşere ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü personelinin görev aldığı ilaçlama çalışmalarına, Akçakale Gümrük Kapısı'ndan başlanarak, Tel Abyad' daki tüm yerleşim birimlerinde devam edilecek.

Çalışmaların ilk gününde, Akçakale Gümrük Kapısı, Tel Abyad eski çöp toplama merkezi, ilçe merkezine giden yoldaki yerleşim birimleri ile Deyrezor ve diğer şehirlerden gelen Suriyelilerin yaşadığı çadır yerleşim birimleri ilaçlandı.

Uzun yıllar belediyecilik hizmetleri alamayan ve nüfusun hızla artmaya başladığı Tel Abyad'da, Barış Pınarı Harekatı'ndan hemen sonra içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri onarılmaya başlandı.

SUDKOM, Tel Abyad ve Rasulayn'da temiz içme suyu şebekesi ve kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesine yönelik, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteklediği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.