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Son dakika: MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST YAKALANDI

Son dakika haberi... aranan /'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, ve 'nın 'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü /'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, ve tarafından Irak'ın bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Interpol tarafından aranan "Sabri Tori" kod adlı Yahya Duman'ın terör örgütüne 1993'te katıldığı, Siirt ve Şırnak kırsalındaki eylemlerde bulunduğu, 2016'da Mardin/Dargeçit Dibekli karakoluna yapılan saldırıyı yönettiği tespit edildi.

MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın Irak'taki sözde özel kuvvetler okullarından ideolojik ve askeri eğitim verdiği, 2019 yılından bu yana da sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.

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