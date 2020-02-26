26 Şubat 2020, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul'da saldırı hazırlığındaki 8 terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020
İSTANBUL'DA 8 TERÖRİST YAKALANDI

Son dakika haberi... 'da bombalı eylem hazırlığında olan 8 'lı terörist yakalandı.

detaylar gelecek...

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