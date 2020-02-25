25 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İspanya'da bin turistin olduğu otel karantinaya alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
BİN TURİSTİN OLDUĞU OTEL KARANTİNAYA ALINDI

Son dakika haberi… 'ya bağlı 'ndaki bir otelde 'dan gelen bir doktorda koronavirüs tespit edildi. Bin olduğu açıklanan otel karantinaya alındı.

'daki gemi karantinasının sona ermesinin ardından bir diğer karantina haberi 'dan geldi.

İTALYAN DOKTORDA TESPİT EDİLDİ

'ndaki bir otelde konaklayan İtalyan bir doktorda koronavirüs tespit edildi.

KARANTİNAYA ALINDI

yetkilileri, bin kişinin konakladığı otelin karantinaya alındığını duyurdu.

VAKA SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Son vaka ile birlikte İspanya'daki koronavirüs vakası sayısı 3'e yükseldi.

Son dakika: Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü SON DAKİKA: IRAK'IN KERKÜK KENTİNDE AYNI AİLEDEN 4 KİŞİDE KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ
Koronavirüs Tom Cruise'u da vurdu! Çekimler durduruldu KORONAVİRÜS TOM CRUİSE'U DA VURDU! ÇEKİMLER DURDURULDU
ABD, koronavirüs kaygısıyla Güney Kore'yle ortak askeri eğitimleri azaltıyor ABD, KORONAVİRÜS KAYGISIYLA GÜNEY KORE'YLE ORTAK ASKERİ EĞİTİMLERİ AZALTIYOR
Son dakika: İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 16'ya yükseldi SON DAKİKA: İRAN'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR: ÖLÜ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN