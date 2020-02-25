Son dakika: İran'daki koronavirüs salgını sonrası Türk vatandaşlar Türkiye'ye getirildi!

Son dakika haberine göre; İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya geldi. Yolcular, 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amacıyla karantina altında tutulacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberine göre; İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya geldi. Yolcular, 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amacıyla karantina altında tutulacak.



TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi.

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.

Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama yaptı. Kaynak: DHA-AA







BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz." dedi.



BAKAN FAHRETTİN KOCA'NIN BASIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE;



"Bilindiği üzere, 23 Şubattan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir.



İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır.



Bu çerçevede THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir.



Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



Dr. Fahrettin Koca - T.C. Sağlık Bakanı









İRAN'DA KORONA VİRÜSÜNDEN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR



Öte yandan İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Korona virüsü tespit edilen 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 14'e yükseldi. Çin'in ardından en fazla ölümün görüldüğü İran'da yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkililerinin bugün ülkeye geleceğini açıkladı.



İran henüz kaç kişinin karantina altında olduğunu açıklamazken, İran medyası ilk ölümün görüldüğü Kum kentinde 320 kişinin hastanelik olduğunu duyurmuştu.



İran Sağlık Bakanlığı, dün korona virüsü vakası sayısının 61 olduğunu ve 900 şüpheli korona vakasının bulunduğunu duyurdu. Korona virüsünün hızla yayılmasını engellemek için ülke genelinde konser, maç gibi etkinlikler iptal edilirken okullarda önlem amacıyla eğitime ara verildi.

İran'da korona vakasının artması üzerine komşu ülkeler İran ile olan sınırlarını kapatma kararı aldı. Dubai Havayolları İran'a Tahran dışındaki tüm seferlerini karşılıklı olarak durdurdu.



6 Arap ülkesi de İran bağlantılı ilk korona vakalarını açıkladı. Kuveyt, ülkesindeki korona vakası sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı. Bahreyn de 8 korona vakasının görüldüğünü, hastalardan 4'ünün Suudi olduğunu duyurdu.