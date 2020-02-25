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Koronavirüs Tom Cruise'u da vurdu! Çekimler durduruldu

Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs ünlülerini de etkiliyor. Virüsün Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'daki Milano Moda Haftası'nın birçok defilesi iptal edilirken, film çekimi için ülkede bulunan Tom Cruise da nasibini aldı. Görevimiz Tehlike filminin yedinci halkası için İtalya'da olan Tom Cruise'un çekimleri iptal edilirken durdurulan çekimlerin kaderi 1 Mart'ta kesin olarak belli olacak.

Giriş Tarihi: 25.02.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 11:25
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Koronavirüs Tom Cruise'u da vurdu! Çekimler durduruldu

57 yaşındaki Tom Cruise, önemli rollerinden birini üstlendiği Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin yedinci halkasının çekimleri için 20 Şubat'ta Venedik'e ulaştı. Fakat o sırada ülkede her geçen gün artan koronavirüs vakaları nedeniyle filmin çekimleri belirsiz bir tarihe kadar ertelendi. Tom Cruise ve ekibi de Venedik'te konakladıkları otelden dışarı çıkamaz oldu.

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Koronavirüs Tom Cruise'u da vurdu! Çekimler durduruldu

Birçok futbol maçının yanı sıra moda ve sanat etkinliklerinin hatta ünlü Venedik Karnavalı'nın bile iptal edildiği İtalya'da şu ana kadar 7 kişi hastalık yüzünden hayatını yitirdi. Bu önlemler kapsamında Tom Cruise da 1 Mart'a kadar çekimlerin kaderinin ne olacağını otelinde bekleyecek.

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Koronavirüs Tom Cruise'u da vurdu! Çekimler durduruldu

Bu arada filmin kamera arkasında görev alan İngiliz ekibin de ülkelerine dönmesi planlandı. Ekip, İngiltere'ye ulaştığında kendilerine gerekli testler yapılıp virüs taşıyıp taşımadıkları belirlenecek. Şu ana kadar yapılan incelemelerde ekipten herhangi bir kişide virüs tespit edilmediği belirtildi.

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Koronavirüs Tom Cruise'u da vurdu! Çekimler durduruldu

Görevimiz Tehlike 7'nin gelecek yıl gösterime girmesi planlanmıştı. Fakat ara verilen çekimlerin ne zaman başlayacağı belli olmadığı için gösterimin ileri bir tarihe atılabileceği belirtiliyor.

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Koronavirüs Tom Cruise'u da vurdu! Çekimler durduruldu

Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenecek olan Giorgio Armani defilesi de iptal edildi. Moda haftası için İtalya'da bulunan ünlü top model Bella Hadid de ülkesine döndü. Hadid, uçakta çektiği maskeli bir pozunu da Instagram sayfasından paylaştı.