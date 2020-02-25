Koronavirüs Tom Cruise'u da vurdu! Çekimler durduruldu

Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs ünlülerini de etkiliyor. Virüsün Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'daki Milano Moda Haftası'nın birçok defilesi iptal edilirken, film çekimi için ülkede bulunan Tom Cruise da nasibini aldı. Görevimiz Tehlike filminin yedinci halkası için İtalya'da olan Tom Cruise'un çekimleri iptal edilirken durdurulan çekimlerin kaderi 1 Mart'ta kesin olarak belli olacak.