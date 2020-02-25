25 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalya'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020
ANTALYA'DA FETÖ OPERASYONU: 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

'da /'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı soruşturmalarının yürütüldüğü kentlere gönderildi. Adliyeye sevk edilenlerden ikisi tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı soruşturmaların yürütüldüğü diğer kentlere gönderildi, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, ikisi ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN