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ABD, koronavirüs kaygısıyla Güney Kore'yle ortak askeri eğitimleri azaltıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
KORONAVİRÜS KORKUSU! ABD FLAŞ AÇIKLAMA

Savunma Bakanı Mark Esper, ile yapılan ortak askeri eğitimlerin koronavirüs salgınından dolayı azaltacağını açıkladı. Güney Kore orduda 13 askerde yeni tip koronavirüsü teşhis edildiğini söyledi.

Bakan Esper, Güney Koreli mevkidaşı ile 'da bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

EĞİTİMLER AZALACAK

'de başlayıp birçok ülkeye sıçrayan salgına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esper, "( Kore Kuvvetleri Komutanı) Orgeneral Robert Abrams ile ( Genelkurmay Başkanı) Park Han-ki koronavirüs konusundaki kaygılardan dolayı komutanlıktaki ortak eğitimleri azaltmaya bakıyorlar." ifadesini kullandı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINDA

Esper, birliklerin hareketleri ve askerlerin üslerden giriş çıkışlarının da kontrol altında tutulduğunu belirtti. Toplantıda Koreli ise Güney Kore ordusunda 13 askerde yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, birlikler içindeki hareket ve intikalleri son derece sınırladıklarını söyledi.

ZAAFA YOL AÇMAYACAK

Jeong, müşterek eğitimlerin azaltılması ve birlik hareketlerinin sınırlandırılmasının ülkenin savunmasında bir zaafa yol açmasını beklemediklerini de kaydetti.

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