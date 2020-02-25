Son dakika: Çin’de koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı yükseldi
Son dakika haberi... Çin’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi. Ülkede toplam Covid-19 vakası 77 bin 658'e çıktı. Çin virüse karşı aşı çalışmaları yapıyor ve çare arıyor. Ayrıca birlikte vaka sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 81’e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.SON DAKİKA HABERİ: Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Covid-19 vakası saptandı.
Ülkedeki toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 665'e, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 77 bin 658'e çıktı.
Covid-19'dan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı 27 bin 323'e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişi sayısı 2 bin 824'e, müşahede altındaki kişi sayısı 87 bin 902'ye geriledi.
Bununla birlikte vaka sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong'da 81'e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.
SALGIN NEDENİYLE YILLIK MECLİS TOPLANTILARI ERTELENDİ
Çin'de en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) gelecek ay düzenleyeceği yıllık meclis toplantılarının, Covid-19 salgını nedeniyle dün ertelendiği bildirilmişti.
Bu arada, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi de yabani hayvan ticaretini ve tüketimini tamamen yasaklandığını duyurmuştu.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
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