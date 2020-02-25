Son dakika: SGK’dan FOX'un emekli maaşlarında “kesinti” iddialarına yalanlama

Son dakika haberi... FOX TV tarafından öne sürülen SGK’nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası yalanlandı. SGK'dan yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Dün akşamki FOX TV'nin ana haber bültenine "emekli maaşlarında kesinti olacak" şeklinde asılsız bir habere imza atıldı. Bu yalan haberle vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışan yalan haberin adresi FOX'a baltayı yine taşa vurdu ve kanala yanıt gecikmedi.



SGK'DAN FOX'UN FLAŞ YALANLAMA



Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.



İŞTE FOX EKRANLARINA TAŞINAN O YALANLAR:











