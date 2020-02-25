25 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: SGK’dan FOX'un emekli maaşlarında “kesinti” iddialarına yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
SGK’DAN FOX'UN EMEKLİ MAAŞLARINDA “KESİNTİ” İDDİALARINA YALANLAMA

Son dakika haberi... tarafından öne sürülen ’nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası yalanlandı. SGK'dan yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Dün akşamki 'nin ana haber bültenine "emekli maaşlarında kesinti olacak" şeklinde asılsız bir habere imza atıldı. Bu yalan haberle vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışan yalan haberin adresi FOX'a baltayı yine taşa vurdu ve kanala yanıt gecikmedi.

SGK'DAN FOX'UN FLAŞ YALANLAMA

Kurumu'ndan () yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.

İŞTE FOX EKRANLARINA TAŞINAN O YALANLAR:





kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN