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Umman'dan flaş açıklama! Koronavirüs tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
O ÜLKE AÇIKLADI! ''KORONAVİRÜS TESPİT ETTİK''

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk koronavirüs vakasına rastlandığını duyurarak enfekte olan 2 kişinin 'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs Körfez ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk koronavirüs vakasına rastlandığı duyuruldu.

Virüs teşhisi konulan 2 Ummanlı kadının 'ı ziyaret ettiği belirtildi.

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