Umman'dan flaş açıklama! Koronavirüs tespit edildi

Son dakika... Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk koronavirüs vakasına rastlandığını duyurarak enfekte olan 2 kişinin İran'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs Körfez ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. Umman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk koronavirüs vakasına rastlandığı duyuruldu.

Virüs teşhisi konulan 2 Ummanlı kadının İran'ı ziyaret ettiği belirtildi.