Rize eski Emniyet Müdürü Verdi suikastinde 25 kişi yakalandı
Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili devam eden davada FETÖ izinin ortaya çıkmasıyla hücre evlerine operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.
Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
- OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi.
Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlendi.
Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıktı.
Bunun üzerine Başsavcılık, aralarında hala görevde olan 9 polis memuru, bir doktor ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden ikisinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Emrah Serbes hakkında yeni gelişme
- Zorbalara karşı direnişin zaferi!
- YKS başvuru son tarih ne zaman? YKS başvuru ücreti...
- 7 Şubat MİT Operasyonu ve ikiz örgütler
- Hilal Kaplan: CHP'nin işi gücü...
- 37 ilde 450 kişi yakalandı
- CHP'li Erdoğdu'dan canlı yayında skandal sözler
- MSB'den flaş Hakurk harekâtı!
- PKK çökme noktasına geldi! Demirtaş'ın kardeşi böyle ağladı
- CHP'li Engin Özkoç'tan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?
- YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
- 66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 20 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu… A101’de bu hafta Honor 7S cep telefonu sürprizi! İşte, A101 aktüel katalog!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma! BİM aktüel katalog bu hafta çok hesaplı!
- Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?
- Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?
- 2020 O Ses Türkiye birincisi kim? O Ses Türkiye kim kazandı? Final gecesinde...
- İkinci soruda elendi, sosyal medyada gündem oldu! Milyoner'e damga vuran "Çorba" sorusu!
- Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?
- Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur?
- Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye!