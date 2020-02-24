TOKİ çekilişi canlı izle! | TOKİ kura çekilişi canlı yayın!

TOKİ çekilişi canlı izleme ekranı TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuranlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ kura çekilişi canlı yayın araştırılıyor. Türkiye genelinde yapılacak TOKİ 100 bin konut sosyal projesi için kura çekimi 24 Şubat günü başlıyor. Çekilişler TOKİ tarafından canlı yayınlanacak. Peki, TOKİ çekilişi canlı nasıl izlenir? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayın!

TOKİ çekilişi canlı izle! 2020 yılında yapılacak TOKİ 100 bin sosyal konut projeleri için TOKİ kura çekilişi canlı yayın sorgulanıyor. TOKİ çekilişi canlı yayın için başvuru yapanlar toki.gov.tr adresini sorguluyor. Çekilişler 24 Şubat tarihinde başlayacak ve 30 Haziran'da sona erecek. Peki, TOKİ çekilişi nasıl izlenir? İşte detaylar…

TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

TOKİ'nin kura çekilişlerini sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlaması bekleniyor.

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Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak.

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.

Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.

Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.