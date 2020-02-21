Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden katil: FETÖ bağlantım yok
Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) makamında şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun (36), yargılanmasına devam edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY ile bağlantısı ortaya çıkarılan Sarıcaoğlu, duruşmada iddiaları reddetti. Sarıcaoğlu, "FETÖ ile bağlantım yok" dedi. Bu arada, sanığın daha önce tutulduğu Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan Okan Ünal'ın 6 sayfadan oluşan el yazısı ihbar mektubu mahkemeye ulaştı. Ünal, Sarıcaoğlu'nun bağlantılarına ilişkin bilgiler paylaştığı mektubunda mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep etti.
Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, geçen yıl Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden yatay geçişle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Derepazarı ilçesinden 8 kilometre mesafedeki il merkezine tayin isteyen Sarıcaoğlu, amirleri, ilçe kaymakamı ve Personel Şube Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamayınca İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yle görüşmek istedi. 11 Aralık 2018 tarihinin personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası ve cep telefonu alınan Sarıcaoğlu, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.
MAKAM ODASINDA DEHŞET SAÇTI
8 dakika süren görüşme sonrası makam odasından çıkan Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabanca ve cep telefonunu geri aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayininin, planlamaya uygun bulunmadığı bildirildiği için öfkelenen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra makam odasına geri yöneldi. Odaya girip, tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan 7 kurşundan 3'ünün isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal da yaralandı. Yaralı Köksal tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal tedavilerinin ardından taburcu edildi.
'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 40 YIL HAPSİ İSTENDİ'
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan 41 sayfalık iddianamede, Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile 40 yıla kadar hapis cezası istendi.
YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ
Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı katıldı. Duruşmayı Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağ da izledi.
İHBAR MEKTUBU GELDİ
İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun daha önce tutulduğu Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü Okan Ünal'ın 6 sayfadan oluşan el yazısı ihbar mektubu mahkemeye ulaştı. Ünal, Sarıcaoğlu'nun bağlantılarına ilişkin bilgiler paylaştığı mektubunda mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep etti.
'TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTIM YOK'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY ile bağlantısı ortaya çıkarılan Sarıcaoğlu, mahkemede iddiaları kabul etmedi. Sarıcaoğlu, "Benim FETÖ ve her hangi bir örgütle ilgim yok. İstanbul'da başlayan yeni soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir" dedi.
Mahkeme heyeti, ihbar mektubu gönderen hükümlü Okan Ünal'ın bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 9 Nisan tarihine erteledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Mardin'de PKK'ya önemli operasyon!
- Üç GSM operatörüne deprem cezası
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Merkel ve Macron'dan Putin'e ateşkes çağrısı
- İdlib'in güneyinde neler oluyor?
- İdlib'liler Türk bayraklarıyla sokağa döküldü
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması!
- Adım adım gelen Nazi katliamı
- Uyuşturucu operasyonu! 101 kilo esrar ele geçirildi
- O kanun teklifi yasalaştı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sporting Lizbon Başakşehir canlı anlatım izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı CANLI! | Video
- Kristal çocuk ne demek? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm tek parça izle! – ATV
- Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…
- İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede?
- Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!
- 86. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma listesi! İşte, haftanın BİM indirimli ürünler listesi!
- 20 bin ek öğretmen müjdesi! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi