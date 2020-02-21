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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden katil: FETÖ bağlantım yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
ALTUĞ VERDİ'NİN KATİLİ FETÖ BAĞLANTISINI REDDETTİ

İl Emniyet Müdürü 'yi (46) makamında şehit eden, Personel Şube Müdürü ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi ’nun (36), yargılanmasına devam edildi. 'nca yürütülen soruşturmada /PDY ile bağlantısı ortaya çıkarılan Sarıcaoğlu, duruşmada iddiaları reddetti. Sarıcaoğlu, "FETÖ ile bağlantım yok" dedi. Bu arada, sanığın daha önce tutulduğu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan 'ın 6 sayfadan oluşan el yazısı ihbar mektubu mahkemeye ulaştı. Ünal, Sarıcaoğlu'nun bağlantılarına ilişkin bilgiler paylaştığı mektubunda mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan , geçen yıl Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden yatay geçişle Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Derepazarı ilçesinden 8 kilometre mesafedeki il merkezine tayin isteyen Sarıcaoğlu, amirleri, ilçe kaymakamı ve Personel Şube Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamayınca İl Emniyet Müdürü 'yle görüşmek istedi. 11 Aralık 2018 tarihinin personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası ve cep telefonu alınan Sarıcaoğlu, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.

Son dakika: Altuğ Verdi’nin şehadetinde FETÖ izi! Video ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHADETİNDE FETÖ İZİ! VİDEO

MAKAM ODASINDA DEHŞET SAÇTI
8 dakika süren görüşme sonrası makam odasından çıkan Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabanca ve cep telefonunu geri aldı. Derepazarı'ndan, kent merkezine tayininin, planlamaya uygun bulunmadığı bildirildiği için öfkelenen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra makam odasına geri yöneldi. Odaya girip, tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan 7 kurşundan 3'ünün isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Personel Şube Müdürü ve koruma polisi da yaralandı. Yaralı Köksal tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 40 YIL HAPSİ İSTENDİ'
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan 41 sayfalık iddianamede, Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ
Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı katıldı. Duruşmayı Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağ da izledi.

İHBAR MEKTUBU GELDİ
İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun daha önce tutulduğu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü 'ın 6 sayfadan oluşan el yazısı ihbar mektubu mahkemeye ulaştı. Ünal, Sarıcaoğlu'nun bağlantılarına ilişkin bilgiler paylaştığı mektubunda mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep etti.

'TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTIM YOK'
'nca yürütülen soruşturmada /PDY ile bağlantısı ortaya çıkarılan Sarıcaoğlu, mahkemede iddiaları kabul etmedi. Sarıcaoğlu, "Benim FETÖ ve her hangi bir örgütle ilgim yok. İstanbul'da başlayan yeni soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir" dedi.

Mahkeme heyeti, ihbar mektubu gönderen hükümlü Okan Ünal'ın bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 9 Nisan tarihine erteledi.

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