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KKTC'de koronavirüs şüphesi: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
KKTC'DE KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

Son dakika haberi: Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin Mağusa kentinde korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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