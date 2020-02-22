KKTC'de koronavirüs şüphesi: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mağusa kentinde korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı.
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