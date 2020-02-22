Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kınık'ta önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir’de Kınık Belediyesini ziyaretinde vatandaşlara sesleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in Kınık ilçesinde halka hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kınık ile beraber İzmir'e hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu kadrolar Bay Kemal'e inanan kadrolar değil. Buralarda olanlar, bize güç verenler. Vakti nakte dönüştürmek için bu yatırımları yapıyoruz. Bizden öncekiler neden yapmadı? Bu yolları yapacağız ki halkımızı rahatlatacağız. Kaza riskini azaltalım. Bizim geldiğimiz zamandan itibaren kaza riski azaldı.

Bizim siyasetimiz eser siyasetidir. 40 yıllık siyasi hayatımız döneminde istismar peşinde koşmadık. Halkımızın karşısına eserlerimizle çıktık. Yetimin hakkını hiç kimseye yedirmedik. Milletimize karşı dürüst olduk. Seçim dönemlerinde göreve gelince unutanlardan olmadık. Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idareciler tarafından talan edildi. Ne hizmet ediyorlar ne de hizmet verilmesine müsaade ediyorlar.