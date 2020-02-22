Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni koronavirüs açıklaması
Son dakika haberine göre Twitter’dan koronavirüs ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros, tüm ülkelerin virüs ile mücadelede aktif rol alması çağrısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ölü sayısının 2 bini geçtiği Coroba virüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, kreditör ülkelere virüsle mücadele için daha fazla mali yardım yapmaları çağrısı yaptı.
Afrika'da öncelikli olarak belirlenen 6 ülkeye yapılan yardımlara yönelik açıklamalarda da bulunan Ghebreyesus, ikinci aşamada 19 ülkeye virüs ile mücadele kapsamında 60 bin sağlık malzemesi gönderileceğini duyurdu.
DÜNYADA YENİ TİP KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 77 BİNİ AŞTI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 360 kişi yaşamını yitirdi.
Salgında Çin ana karasında 2 bin 345, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti.
Çin ana karasında 76 bin 288, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Kovid-19 sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 4, Japonya'da 3, Güney Kore'de 2, Tayvan, Filipinler, Fransa ve İtalya'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
"Japonya 739, Güney Kore 346, Singapur 86, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 9, İran 18, İtalya 19, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1."
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