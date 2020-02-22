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Sınırda koronavirüs alarmı! İran'a giden TIR şoförleri tedirgin…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
SINIRDA KORONAVİRÜS ALARMI! İRAN'A GİDEN TIR ŞOFÖRLERİ...

'da, koronavirüs nedeniyle 6 kişinin ölmesiyle ’nin İran'a açılan Gürbulak 'nda bir dizi önlemler alınmaya başlandı. İran'a gitmek zorunda kalan TIR sürücüleri, tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

Tüm dünyada endişeye neden olan koronavirüs nedeniyle 'nin sınır komşusu 'da koronavirüsle ilgili şüpheli vaka sayısı 750, pozitif vaka sayısı 18 ve ölenlerin sayısı ise 5'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından İran'a açılan Gürbulak 'nda bir dizi tedbirler alındı. Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı.

Sınırda koronavirüs alarmı! İran'a giden TIR şoförleri tedirgin... SINIRDA KORONAVİRÜS ALARMI! İRAN'A GİDEN TIR ŞOFÖRLERİ TEDİRGİN...

TERMAL KAMERA KURULACAK

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenler, pasaport kontrolünden önce sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 3 hemşire tarafından sağlık taramasından geçiriliyor. Sınırda ateş, öksürük, burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcular içeriye alınmamaya başlandı. Gürbulak sınır kapısında benzer bir vaka önceki gün içeriye alınmadı. Sınır kapısına ayrıca termal kamera kurulacak. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de gümrük personeline koronavirüs tedbirleri konusunda eğitim verecek.

"TEDİRGİNİZ, KORKMUYOR DEĞİLİZ"

Kum kentinde yaşanan ölüm olaylarını duyduğunu söyleyen İranlı TIR sürücüsü, maske takılması, ellerin sürekli yıkanması yönünde uyarılar yapıldığını söyledi. İran'dan gelen bir başka sürücü de hayatın normal akışında devam ettiğini bildirdi.

İran'a yük götüren Türk sürücüler ise koronavirüs nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Sürücüler, Tedirginiz, korkmuyor değiliz. Bizim görevimiz bu, yükü almışız yerine teslim etmek zorundayız dediler.

"DIŞARIDA YEMEK YEMEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Şoförlerden Nurettin Altuğ ise İran üzerinden 'a yük götürdüğünü ifade etti. Altuğ, Bizim için biraz düşünceler var o yönde. Elimizden geldiğince korunmaya, arabamızdan çıkmamaya, dışarıda yemek yememeye çalışıyoruz. İnsan tabi endişeleniyor ailesi için en azından kendisi için olmasa da getirip aileme bulaştırmak sıkıntısı var diye konuştu.

Son dakika: İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 6'ya yükseldi SON DAKİKA: İRAN'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR: ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü tedbirlerle ülkemizden uzak tutmayı başardık SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: VİRÜSÜ TEDBİRLERLE ÜLKEMİZDEN UZAK TUTMAYI BAŞARDIK

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