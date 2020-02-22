Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüs ölü sayısı kaç?

Koronavirüs Türkiye'de görüldü mü? Koronavirüs belirtileri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dünyayı alarma geçiren hastalıklardan birisi olan Koronavirüs ölü sayısı kaç? İlk olarak Çin'de görülen ve dünyanın birçok ülkesine yayılan Koronavirüs hastalığı nedeniyle ülkeler önlemler almaya başladı. Son olarak İtalya'da korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi. Son bilgilere göre virüsten 77 bin 654 kişi etkilenirken, 2360 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs hastalığının 14 gün kuluçka süresi olduğu belirtiliyor. Coronavirüsü, MERS ve SARS tipi virüsler hayvanlar ve insanlar arasında bulaşıyor.