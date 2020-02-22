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Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüs ölü sayısı kaç?

Koronavirüs Türkiye'de görüldü mü? Koronavirüs belirtileri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dünyayı alarma geçiren hastalıklardan birisi olan Koronavirüs ölü sayısı kaç? İlk olarak Çin'de görülen ve dünyanın birçok ülkesine yayılan Koronavirüs hastalığı nedeniyle ülkeler önlemler almaya başladı. Son olarak İtalya'da korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi. Son bilgilere göre virüsten 77 bin 654 kişi etkilenirken, 2360 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs hastalığının 14 gün kuluçka süresi olduğu belirtiliyor. Coronavirüsü, MERS ve SARS tipi virüsler hayvanlar ve insanlar arasında bulaşıyor.

Giriş Tarihi: 22.02.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 13:38
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Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüs ölü sayısı kaç?
Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüs ölü sayısı kaç?

Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye'de görüldü mü sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Peki, Koronavirüs ölü sayısı kaç? Corona Latince taç anlamına geliyor. Birçok ülkeyi alarma geçiren Koronavirüs nedeniyle bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Çinli yetkililerin 7 Ocak'ta tanımladığı ve 2019-nCoV olarak adlandırdığı Coronavirüsü daha önce insanlarda tanımlanmamış yeni bir tür. Çin'den sonra Güney Kore ve Japonya'da görülmeye başlanan ve Avrupa'ya sıçrayan Koronavirüs belirtileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Koronavirüs Türkiye'de görüldü mü?

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Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüs ölü sayısı kaç?
Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüs ölü sayısı kaç?

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü belirtilerini, öksürük, nefes darlığı, ateş, nefes almada zorlanma olarak belirledi. Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere neden oldu.

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Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüs ölü sayısı kaç?
Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüs ölü sayısı kaç?

Coronavirüsün kuluçka süresi tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar 10 ila 14 gün arasında olabileceğini ifade ediyor.

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Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüs ölü sayısı kaç?
Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüs ölü sayısı kaç?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

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Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüs ölü sayısı kaç?
Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüs ölü sayısı kaç?

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.