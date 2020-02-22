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Dünyayı sarsan koronavirüse Türk profesör umut oldu! Sağlık Bakanı Ankara'ya davet etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
KORONAVİRÜSE TÜRK PROFESÖR UMUT OLDU!

Yurtdışında uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten Prof. Dr. ’in 2015’te keşfettiği protein zinciri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse çare olabilir.

Eğitimini ABD'de alan ve yurtdışında 34 yıl tıp alanında araştırmalar yapan farmakoloji profesörü Dr. , 2015'te kalp, damar ve diyabet araştırmaları sırasında virüslerin insan hücrelerine girişini sağlayan protein zinciri 'i keşfetti. Prof. Dr. Benter, 'çivi enzim' olarak adlandırılan Angiotensin yöntemiyle, hastalıkların önlenebileceği ya da tedavi edilebileceğini buldu. Zincir içindeki belirli proteinlerin devre dışı bırakılmasıyla hastalığa yol açan virüslere karşı koruma sağlanacağı ya da hastalığın tedavi sürecinin kolaylaşacağı sonucuna ulaşan Benter, 'nden Nobel ödüllü profesörler John Vane ile Martin Evans'la da çalıştı.

EKİBE LİDERLİK EDECEK
Hürriyet'in haberine göre Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Benter, Kovid-19'un çözüm yöntemini anlattı. Prof. Dr. Benter, 'de başlayan ve dünyaya yayılan salgın nedeniyle eski çalışmalarına döndüğünü söyledi. Prof. Dr. Benter, Kapalı açılımı nedeniyle geçen hafta adaya gelen Fahrettin Koca'ya da çalışmaları konusunda bilgi verdi. Tedavi yönteminden etkilenen Bakan Koca, Prof. Dr. Benter'i Ankara'ya davet ederek bünyesinde oluşturulacak özel bir ekibe önderlik etmesini istedi.

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