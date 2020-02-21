Koronavirüs ile mücadeleye damga vuran görüntü: Maskeli atlılar yola çıktı

Çin'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 bin 120'ye, toplam vaka sayısı ise 74 bin 576'ya çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde dün 394 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, bunun virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan kentinin karantina altına alındığı 23 Ocak'tan bu yana günlük bazda görülen en düşük sayı olduğunu açıkladı.