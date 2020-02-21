Koronavirüs ile mücadeleye damga vuran görüntü: Maskeli atlılar yola çıktı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti. Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirdi. Ölümcül virüs her gün can almaya devam ederken AFP haber ajansının yayımladığı fotoğraflar alarm seviyesinin arttığını gözler önüne serdi. İşte zorlu mücadeleyi anlatan kareler...
Giriş Tarihi: 21.02.2020 11:03Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 11:07