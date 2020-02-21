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Koronavirüs ile mücadeleye damga vuran görüntü: Maskeli atlılar yola çıktı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti. Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirdi. Ölümcül virüs her gün can almaya devam ederken AFP haber ajansının yayımladığı fotoğraflar alarm seviyesinin arttığını gözler önüne serdi. İşte zorlu mücadeleyi anlatan kareler...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 11:07
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Koronavirüs ile mücadeleye damga vuran görüntü: Maskeli atlılar yola çıktı

Çin'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 bin 120'ye, toplam vaka sayısı ise 74 bin 576'ya çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde dün 394 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, bunun virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan kentinin karantina altına alındığı 23 Ocak'tan bu yana günlük bazda görülen en düşük sayı olduğunu açıkladı.

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Koronavirüs ile mücadeleye damga vuran görüntü: Maskeli atlılar yola çıktı

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle dün 114 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde dün 394 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, Wuhan kentinin karantina altına alındığı 23 Ocak'tan bu yana günlük bazda görülen en düşük sayı olduğunu açıkladı.

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Koronavirüs ile mücadeleye damga vuran görüntü: Maskeli atlılar yola çıktı

Bunun yanında, komisyonun açıklamasında, Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaleti dışındaki yeni vakaların art arda 7 gündür düşüş gösterdiğinin altı çizildi. Böylelikle, Covid-19 salgını nedeniyle Çin genelindeki ölü sayısı 2 bin 120'ye, toplam vaka sayısı ise 74 bin 576'ya çıktı.

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Koronavirüs ile mücadeleye damga vuran görüntü: Maskeli atlılar yola çıktı

Komisyon, çarşamba günü bin 779 kişinin daha taburcu edilmesiyle toplam taburcu sayısının 16 bin 155'e yükseldiğini bildirdi. Hubei eyaletinde ise 108 ölüm, 349 yeni vaka kayıtlara geçti.

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Koronavirüs ile mücadeleye damga vuran görüntü: Maskeli atlılar yola çıktı

KRONİK OLABİLİR
Eyaletin sağlık komisyonu, yeni tespit edilen vaka sayısında büyük düşüş görüldüğünü, Hubei'de 349 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı. Önceki gün 132 ölüm, bin 693 yeni vaka tespit edilmişti.