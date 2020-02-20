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Irak'tan flaş koronavirüs kararı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
IRAK'TAN FLAŞ KORONAVİRÜS KARARI!

, koronavirüs nedeniyle 2 İranlının hayatını kaybetmesi üzerine ülkeye giriş yapmak isteyen vatandaşlarına vize verilmemesi kararı aldı

İçişleri Bakanı Yasir el-Yasiri imzasıyla yayımlanan bakanlık kararnamesinde, Kovid -19 nedeniyle 2 İranlının hayatını kaybetmesinin ardından 'a giriş yapmak isteyen vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceği belirtildi.

Irak, İran'da ölümle sonuçlanan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu ülkeye açılan bir sınır kapısını kapattığını duyurmuştu.

Irak Ulaştırma Bakanlığı da İran'a yönelik gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin askıya alındığını açıklamıştı.

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