Irak'tan flaş koronavirüs kararı!

Irak, koronavirüs nedeniyle 2 İranlının hayatını kaybetmesi üzerine ülkeye giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına vize verilmemesi kararı aldı

İçişleri Bakanı Yasir el-Yasiri imzasıyla yayımlanan bakanlık kararnamesinde, Kovid -19 nedeniyle 2 İranlının hayatını kaybetmesinin ardından Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceği belirtildi.

Irak, İran'da ölümle sonuçlanan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu ülkeye açılan bir sınır kapısını kapattığını duyurmuştu.

Irak Ulaştırma Bakanlığı da İran'a yönelik gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin askıya alındığını açıklamıştı.