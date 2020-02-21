21 Şubat 2020, Cuma
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Koronavirüs İsrail'e de sıçradı! İlk vaka görüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
KORONAVİRÜS İSRAİL'E DE SIÇRADI!

, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın duyurusuyla İsrail'de ilk Kovid-19 vakası kayıtlara geçti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan "" yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 vatandaşının özel uçakla ülkeye getirildiği belirtildi.

KARANTİNA ALTINDA
Söz konusu İsraillilerin başkent yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir hastanede karantina altına alındığı ifade edildi. Açıklamada, yapılan testler sonucu ülkeye getirilenler arasından 1 kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

İLK VAKA
Bakanlığın duyurusuyla İsrail'de ilk Kovid-19 vakası kayıtlara geçti.

Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailliden 4'ünde Kovid-19 tespit edilmiş ve bu kişiler Japonya'da tedavi altına alınmıştı. 4 İsraillinin tedavisine Japonya'da devam ediliyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı

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