Son dakika: Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu! 101 kilo esrar ele geçirildi
Giriş Tarihi: 21.02.2020
Son dakika haberi... Diyarbakır merkez, Silvan ve Ergani ilçelerinde düzenlenen üç farklı operasyonda 101 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19’u çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi.
19 KİŞİ TUTUKLANDI
18 Şubat'ta Diyarbakır merkez, Silvan ve Ergani ilçelerinde yapılan üç farklı operasyonda 101 kilo 700 gram esrar, 4 gram eroin, 9 gram metamfetamin, 1 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Altuğ Verdi'nin katili FETÖ bağlantısını reddetti
- İdlib'liler Türk bayraklarıyla sokağa döküldü
- Merkel ve Macron'dan Putin'e ateşkes çağrısı
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması!
- Üç GSM operatörüne deprem cezası
- Adım adım gelen Nazi katliamı
- İdlib'in güneyinde neler oluyor?
- O kanun teklifi yasalaştı!
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Mardin'de PKK'ya önemli operasyon!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sporting Lizbon Başakşehir canlı anlatım izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı CANLI! | Video
- Kristal çocuk ne demek? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm tek parça izle! – ATV
- Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…
- İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede?
- Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!
- 86. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma listesi! İşte, haftanın BİM indirimli ürünler listesi!
- 20 bin ek öğretmen müjdesi! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi