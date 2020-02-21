21 Şubat 2020, Cuma
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Son dakika: Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu! 101 kilo esrar ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020
UYUŞTURUCU OPERASYONU! 101 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika haberi... merkez, Silvan ve Ergani ilçelerinde düzenlenen üç farklı operasyonda 101 kilo 700 gram maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19’u çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

18 Şubat'ta Diyarbakır merkez, Silvan ve Ergani ilçelerinde yapılan üç farklı operasyonda 101 kilo 700 gram , 4 gram eroin, 9 gram metamfetamin, 1 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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