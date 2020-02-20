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Son dakika: Manisa'da 3,5 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberi… 'nın Kırkağaç ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir meydana geldi. 'ın yayınladığı verilere göre depremin derinliği 7,06 kilometre.

Merkezi 'nın Kırkağaç ilçesi olan 3,5 şiddetinde bir yaşandı. meydana geldi. 'ın yayınladığı verilere göre depremin derinliği 7,06 kilometre.

BEŞİK GİBİ SALLANIYOR!

Kırkağaç'ta 19 Şubat'ta 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilmişti.

GECE SAATLERİNDE DE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 04:59'da 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

SON DEPREMLER:

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