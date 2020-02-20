Son dakika: Manisa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi… Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın yayınladığı verilere göre depremin derinliği 7,06 kilometre.
Merkezi Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 3,5 şiddetinde bir deprem yaşandı. meydana geldi. AFAD'ın yayınladığı verilere göre depremin derinliği 7,06 kilometre.
BEŞİK GİBİ SALLANIYOR!
Kırkağaç'ta 19 Şubat'ta 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilmişti.
GECE SAATLERİNDE DE DEPREM OLMUŞTU
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 04:59'da 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
SON DEPREMLER:
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