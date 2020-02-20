Son dakika: İSMEK’te başörtülüleri aşağılayan Meltem Şişli’ye dava açıldı!
Son dakika: İSMEK’in kadın yöneticilerine yönelik sözleri ile büyük tepki çeken ve İBB’nin CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından istifa ettiği duyurulan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter eski Yardımcısı Meltem Şişli sarf ettiği sözlerin hesabını verecek. Bu kapsamda Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Meltem Şişli hakkında ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan iddianame düzenlendi. Şişli, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
SON DAKİKA HABERİ: Eski İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli, İBB'de İSMEK'in kadın yöneticilerine tepki çeken sarf etmiş, bekar kadınlar için "Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin, ne bu böyle herkes bekar" ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giden 19 İSMEK bölge yöneticisi hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Meltem Şişli hakkında soruşturma başlatılmıştı.
5 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMİŞTİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.
Hakaret iddialarının ardından 8 Şubat'ta görevinden istifa ettiği iddia edilen Şişli, 11 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 1 saat ifade vermiş hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Geçtiğimiz günlerde ise Meltem Şişli'nin istifa etmediği, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimince tepkileri dindirmek için bu yönde bir açıklama yaparak halkı kandırdığı, Şişli'nin ise izne gönderildiği ve 38 bin liralık maaşını almaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Şüpheli Şişli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan ceza talep edilen iddianame hazırlandı. İddianameyi Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım kaleme aldı. Şüpheli iletleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Kaynak: SABAH
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