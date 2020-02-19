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19.02.2020

Son dakika: Manisa'da yaşanan son depremdeki korkutan görüntüler |Video

Son dakika haberi... Manisa Kırkağaç'ta meydana gelen 5.2 ve 4.2 büyüklüğündeki art arda depremler vatandaşları korkuttu. Yaşanan son depremler başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Artçı sarsıntı sonrası vatandaşlar internette "Manisa'da deprem oldu mu? Kırkağaç'taki son depremin büyüklüğü şiddeti kaç? İzmir'de deprem oldu mu?" sorularına yanıt aradı. Öte yandan Manisa'da yaşanan son artçı depremler sonrası yeni görüntülerde kameralara yansıdı. İşte vatandaşları korkutan o anlar...

Manisa Kırkağaç'ta meydana gelen 5.2 ve 4.2 büyüklüğündeki art arda depremler vatandaşları korkuttu. Yaşanan son depremler başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Artçı sarsıntı sonrası vatandaşlar internette "Manisa'da deprem oldu mu? Kırkağaç'taki son depremin büyüklüğü şiddeti kaç? İzmir'de deprem oldu mu?" sorularına yanıt aradı.

Öte yandan Manisa'da yaşanan son artçı depremler sonrası yeni görüntülerde kameralara yansıdı. İşte vatandaşları korkutan o anlar...

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