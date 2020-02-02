Son dakika: Manisa ve Elazığ depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan flaş deprem açıklaması! "İzmir depremi..."

Son dakika... Son zamanlarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremlerin ardından uzmanlar, Türkiye fay hatları ve deprem risk haritası hakkında önemli açıklamalarında bulunuyor. Son olarak Manisa’da meydana gelen ve İzmir’de hissedilen deprem ve öncesinde 41 vatandaşımızın ölümüne sebep olarak tüm Türkiye’yi yasa boğan 6,8'lik Elazığ depreminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy son durumu ATV'ye değerlendirdi. Şükrü Ersoy, Elazığ ve Manisa’nın aksine farklı bir ile dikkat çekti. İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un o açıklamaları...

SON DAKİKA HABERİ: Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen son depremler paniğe yol açtı. Deprem konusunda oluşan tedirginlik, uzmanların depremle alakalı son dakika açıklamalarının yakından takip edilmesine yol açıyor. Son olarak dün gece Manisa'da gerçekleşen ve İzmir'de hissedilen saat 03:23'te 4.6, 06.25'te 4 büyüklüğünde; 03.57'de ise İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntıların ardından deprem uzmanlarının açıklamaları merak ediliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ATV'de katıldığı canlı yayında konuya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, Manisa ve Elazığ illerimizin aksine farklı bir ilimiz için uyarılarda bulunmuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…