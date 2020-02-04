Son depremler: Manisa'da deprem! Manisa depremi şiddeti kaç?

Son dakika haberine göre; AFAD, saat 20.55'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Manisa beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Saat 19.47'de yerin 7.5 kilometre derinliğinde 4.3 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Manisa'da yaşanan son depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaların detayları haberimizde...

Manisa'da art arda deprem meydana gelmeye devam ediyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD verilerine göre saat 20.55'te Riçhter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem endişe yarattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"04.02.2020 tarihinde saat 20:55 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

4.4 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7.5 kilometre derinliğinde 4.4 şiddetinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre bir son dakika depremi meydana geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7.5 kilometre derinliğinde 4.4 şiddetinde meydana gelen depremin ardından şiddetli sarsıntının etkili olduğu çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

#DEPREM: Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) February 4, 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ MANİSA'DA YAŞANAN SON DEPREMİ VERİLERİ...