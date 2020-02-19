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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş Suriye açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , “’nin ’nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sosyal medya hesabı Twitter'dan 'nin 'deki varlığına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Kalın, "Türkiye'nin Suriye'nin toprağında gözü yoktur." mesajını verdi.

Türk askerinin Suriye'de Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunduğunun altını çizen Kalın, "Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir." İfadelerini kullandı.

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