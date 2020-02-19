Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş Suriye açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye’nin Suriye’nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.



Kalın, "Türkiye'nin Suriye'nin toprağında gözü yoktur." mesajını verdi.



Türk askerinin Suriye'de Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunduğunun altını çizen Kalın, "Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir." İfadelerini kullandı.



