Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ödül töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

AK Parti ulusal bir coğrafyaya değil, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir.

AK Parti milletin partisidir, bunu boşuna söylemiyoruz.

Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

İnsanlara tebessümü bile kendi nezdinde haram görebilirler ama biz bunu asla yapmayız. Bizim için tebessüm bir sadakadır.

Üye çalışması yapmak, kapı kapı dolaşmak, sıkılmadık, dokunmadık gönül bırakmamak anlamına gelir.

Son seçimlerdeki oy oranımızı asla yeterli görmüyoruz.

AK Parti'nin oy oranı yüzde 50'nin üzerinde.