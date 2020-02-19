Başkan Erdoğan'dan "yeni darbe planı" iddiaları hakkında flaş mesaj
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere konuştu. Erdoğan, yeni darbe planı iddiaları hakkında, "Bu tamamen kumpanya, oyuna gelmeyin” dedi. "Trump'ın, 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz" açıklaması hatırlatılan Erdoğan, "Her an her türlü dayanışmamız olabilir" şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan'a, programın ardından Meclis'ten ayrılırken, Kütahyalı yaşlı bir vatandaş sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere konuştu ve çok önemli açıklamalarda bulundu.
"BU TAMAMEN KUMPANYA, OYUNA GELMEYİN"
Erdoğan, yeni darbe planı iddiaları hakkında, "Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı. 15 Temmuz'u yaşatanlara da gereken cevabı benim milletim verdi. Bundan sonra da böyle bir şeyde bunlar bunun katbekat fazlasıyla bedelini öderler. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunun bir defa adını bile anmak bize haramdır. Bu tamamen kumpanya, oyuna gelmeyin." dedi.
TRUMP'IN İDLİB AÇIKLAMASI
"Trump'ın, 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz" açıklaması hatırlatılan Erdoğan, "Her an her türlü dayanışmamız olabilir" şeklinde konuştu.
İDLİB HAREKATI OLACAK MI?
Ayrıca Erdoğan, muhtemel İdlib harekatı hakkında, "Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla, şanıyla, her şeyiyle geliriz" mesajını verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN VATANDAŞLARLA KUCAKLAŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'a, programın ardından Meclis'ten ayrılırken, Kütahyalı yaşlı bir vatandaş sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.
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