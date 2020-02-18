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Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
KOMİSER YARDIMCILIĞINA GEÇİŞ SINAVINA FETÖ OPERASYONU

Son dakika haberi... 2009'daki yönelik soruşturmasında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 67 ilde operasyon başlatıldı

2009'daki yönelik soruşturmasında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 67 ilde operasyon başlatıldı

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