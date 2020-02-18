Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ operasyonu
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
Son dakika haberi... 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 67 ilde operasyon başlatıldı
2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 67 ilde operasyon başlatıldı
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