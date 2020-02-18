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18 Şubat İstanbul su kesintisi: İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 3 ilçede 24 saat su kesintisi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020
18 ŞUBAT İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Şubat nedeniyle vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saati bulan su kesintisi olacağı duyurulmuştu. İSKİ'den yapılan açıklamada, zorunlu bakım – onarım çalışmaları nedeniyle 24 saat kesinti olacağı açıklandı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, hakkında bilgiler!

18 Şubat ? için vatandaşlar araştırma yapıyor. İstanbul'da 3 ilçede 24 saat su kesintisi yaşanmaya başlandı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından yapılan duyuruda "Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım – onarım çalışmaları nedeniyle 24 saatlik su kesintisi olacağı açıklanmıştı. İşte, 18 Şubat Salı İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı…

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