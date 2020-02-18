18 Şubat İstanbul su kesintisi: İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 3 ilçede 24 saat su kesintisi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Şubat İstanbul su kesintisi nedeniyle vatandaşlar İstanbul sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saati bulan su kesintisi olacağı duyurulmuştu. İSKİ'den yapılan açıklamada, zorunlu bakım – onarım çalışmaları nedeniyle 24 saat kesinti olacağı açıklandı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, 18 Şubat İstanbul su kesintisi hakkında bilgiler!

18 Şubat İstanbul sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi için vatandaşlar araştırma yapıyor. İstanbul'da 3 ilçede 24 saat su kesintisi yaşanmaya başlandı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından yapılan duyuruda "Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım – onarım çalışmaları nedeniyle 24 saatlik su kesintisi olacağı açıklanmıştı. İşte, 18 Şubat Salı İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı…