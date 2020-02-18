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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BATI TRAKYA TÜRK'TÜR TÜRK KALACAK

Son dakika haberine göre; "Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa Yunan Müslüman azınlık demiş. 'nin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak."

: "Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa Yunan Müslüman azınlık demiş. 'nin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak."

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