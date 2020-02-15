Son dakika: Bahçelievler'deki binanın çökme anı ortaya çıktı!
Son dakika haberine göre; İstanbul Bahçelievler'de 30 yıllık olan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşlatılan bina cuma günü öğlen sıralarında çöktü. Şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, binanın çökme anı çevrede bulunan bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte Bahçelievler'deki binanın çökme anı...
İstanbul Bahçelievler'de 30 yıllık olan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşlatılan bina çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle 2 ay önce boşaltıldığı öğrenilen bina saat 14.45 sıralarında çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
BÜYÜK FACİADAN DÖNÜLDÜ
Binanın enkazında kimsenin kalıp kalmadığını belirlemek için dinleme cihazı ve köpeklerle çalışma yapıldı. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralının olmadığı kaydedildi. Binanın üzerine doğru devrildiği karşı binada büyük hasar meydana geldi. Binanın önceden boşaltılması büyük bir facianın önüne geçti.
HURDACILAR KOLONLARDAKİ DEMİRLERİ ÇALMIŞ
Sabah'tan Barış Özal'ın haberine göre; bu arada yıkılacağı için boşaltılan binanın kolon demirlerinin hurdacılar tarafından çalındığı idda edildi. Olay yerinde incelemede bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binanın alt katına kaçak olarak bazı hurdacıların girdiğinin söylendiğini anlattı.
SANİYELERLE KURTULDU
Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan Elif Cengiz, kızını okula bırakmak için aracına bindikten sonra binanın çöktüğünü belirterek, "Annemlerin binasının önünde aracımı park etmiştim. Tam hareket ettirdim. Binanın yıkıldığını gördüm. Her taraf toz bulutu oldu. Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. Bina depremden dolayı boşaltılmıştı. Ama hiçbir önlem alınmadı. Bina yanlamasına annemlerin binasının üstüne çöktü. Bu sırada da annem mutfakta yemek yapıyor. Yattığı odaya gidiyor sonra. Televizyonu kapatayım derken üzerine yıkılıyor duvar. Annem hastanede, durumu iyi" dedi.
Sabah
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