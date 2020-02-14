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Son dakika: İstanbul'da bina çöktü! Ekipler olay yerinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
İSTANBUL'DA BİNA ÇÖKTÜ! EKİPLER OLAY YERİNDE

Son dakika haberi: , Bahçelievler'de bir çöktü. Feci olayın yaşandığı yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. A Haber canlı yayına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Enkaz altında kalan olup olmadığını bilmiyoruz." dedi.

Bahçelievler'de bir çöktü. Binanın boş olduğu ancak yoldan geçenlerin de olduğu belirtildi. Enkaz altında kalan olup olmadığı ise araştırılıyor. Boş olduğu belirtilen 7 katlı bir bina henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çöktü.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Bina çökerken yanındaki binaya da zarar verdiği de gelen bilgiler arasında... Mahalle halkı ise itfaiye ekiplerine bina çöktüğü anda yoldan geçenlerin olduğu bilgisini verdi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Son dakika haberi | İstanbul'da bina çöktü! Ekipler olay yerinde | Video SON DAKİKA HABERİ | İSTANBUL'DA BİNA ÇÖKTÜ! EKİPLER OLAY YERİNDE | VİDEO

BAŞKAN BAHADIR'DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Binanın çökmesinden kısa süre sonra A Haber canlı yayına bağlanan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Enkaz altında kalan olup olmadığını bilmiyoruz." dedi. Başkan Bahadır, "Bina çökerken çevresindeki binalara da zarar verdi." ifadelerini kullandı.

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