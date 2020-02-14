Son dakika: İstanbul'da bina çöktü! Ekipler olay yerinde
Son dakika haberi: İstanbul, Bahçelievler'de bir bina çöktü. Feci olayın yaşandığı yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. A Haber canlı yayına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Enkaz altında kalan olup olmadığını bilmiyoruz." dedi.
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Binanın boş olduğu ancak yoldan geçenlerin de olduğu belirtildi. Enkaz altında kalan olup olmadığı ise araştırılıyor. Boş olduğu belirtilen 7 katlı bir bina henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çöktü.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Bina çökerken yanındaki binaya da zarar verdiği de gelen bilgiler arasında... Mahalle halkı ise itfaiye ekiplerine bina çöktüğü anda yoldan geçenlerin olduğu bilgisini verdi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
BAŞKAN BAHADIR'DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR
Binanın çökmesinden kısa süre sonra A Haber canlı yayına bağlanan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Enkaz altında kalan olup olmadığını bilmiyoruz." dedi. Başkan Bahadır, "Bina çökerken çevresindeki binalara da zarar verdi." ifadelerini kullandı.
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