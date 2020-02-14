Son dakika: İstanbul'da 7 katlı bina çöktü! Kolanların demirleri çalınmış | Video

İstanbul, Bahçelievler'de bir bina çöktü. Feci olayın yaşandığı yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. A Haber canlı yayına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Enkaz altında kalan olup olmadığını bilmiyoruz." dedi. Ayrıca Bahadır, binanın yıkımının yarın yapılacağını, çökmenin nedeninin ise kolon demirlerinin alınması olduğunu söyledi. İstanbul Valiliği, kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı binanın henüz bilinmeyen nedenle çöktüğünü açıkladı.