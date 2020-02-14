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14.02.2020

İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Belediye Başkanı Hakan Bahadır A Haber'e konuştu |Video

İstanbul, Bahçelievler'de bir bina çöktü. Feci olayın yaşandığı yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. A Haber canlı yayınına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Enkaz altında kalan olup olmadığını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Bahçelievler'de bir bina çöktü. Feci olayın yaşandığı yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. A Haber canlı yayınına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Enkaz altında kalan olup olmadığını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN YIKIM OLACAKTI

Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "7 katlı boşaltılmış bir bina vardı. Zaten kentsel dönüşümden yıkım olacaktı. O bina çöküyor. Binada kimse yok ama altında hurdacı vardı orada kaçak olarak kalan birileri varmış. Onların çıktığı söyleniyor. Bir kişi içeride diyorlar. AFAD burada arama kurtarma ekipleri burada itfaiye burada bakılıyor. Büyük ihtimalle kimse yok ama bundan emin değiliz AFAD ekipleri karar verecek." dedi.

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