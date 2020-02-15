15 Şubat 2020, Cumartesi
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Bakan Varank'dan depremlere sarsılan Elazığ ve Malatya'daki işletmelere müjdeli haber

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
BAKAN AÇIKLADI! DEPREM BÖLGESİ İÇİN MÜJDE

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 6,8 şiddetinde depremle sarsılan ve 'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini söyledi.

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