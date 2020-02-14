Son dakika haberi | İstanbul Bahçelievler'de bina yıkıldı!

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Binanın boş olduğu ancak yoldan geçenlerin de olduğu belirtildi. Enkaz altında kalan olup olmadığı ise araştırılıyor. Boş olduğu belirtilen 7 katlı bir bina henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çöktü.