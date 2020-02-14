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Son dakika haberi | İstanbul Bahçelievler'de bina yıkıldı!

Son dakika haberi...İstanbul, Bahçelievler'de bir bina çöktü. Feci olayın yaşandığı yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. A Haber canlı yayına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Enkaz altında kalan olup olmadığını bilmiyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 15:25
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Son dakika haberi | İstanbul Bahçelievler'de bina yıkıldı!

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Binanın boş olduğu ancak yoldan geçenlerin de olduğu belirtildi. Enkaz altında kalan olup olmadığı ise araştırılıyor. Boş olduğu belirtilen 7 katlı bir bina henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çöktü.

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Son dakika haberi | İstanbul Bahçelievler'de bina yıkıldı!

EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Bina çökerken yanındaki binaya da zarar verdiği de gelen bilgiler arasında... Mahalle halkı ise itfaiye ekiplerine bina çöktüğü anda yoldan geçenlerin olduğu bilgisini verdi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

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Son dakika haberi | İstanbul Bahçelievler'de bina yıkıldı!
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Son dakika haberi | İstanbul Bahçelievler'de bina yıkıldı!
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Son dakika haberi | İstanbul Bahçelievler'de bina yıkıldı!