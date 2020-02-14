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Son dakika haberi | İstanbul Bahçelievler'de bina yıkıldı!
Son dakika haberi...İstanbul, Bahçelievler'de bir bina çöktü. Feci olayın yaşandığı yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. A Haber canlı yayına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Enkaz altında kalan olup olmadığını bilmiyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 14.02.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 15:25
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