14 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han'dan önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020
ERDOĞAN İLE İMRAN HAN'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip , Pakistan Başbakanı ile bir araya geldi. Başbakanlıktaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip , Pakistan Başbakanı ile bir araya geldi.

Başbakanlıktaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek Başkan Erdoğan ve Başbakan Han, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN