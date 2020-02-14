14 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş hakkında karar! FETÖ'den aldığı hapis cezası onandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020
ESKİ YARGITAY ÜYESİ FETÖ'DEN HAKKINDA KARAR!

Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi 'a Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliğinden verilen 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasını onadı.

'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan , ilk derece mahkemesi sıfatıyla 9. Ceza Dairesince yargılandı.

Örgüt içinde yer aldığı, 2011'de örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, sivil imamlarla bir araya geldiği ve FETÖ toplantılarına katıldığı belirtilen Akkuş, 25 Şubat 2019'daki karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kuruluna geldi. Kararı inceleyen Kurul, Akkuş hakkındaki hapis cezasını onadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN