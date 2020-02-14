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14.02.2020

İstanbul Bahçelievler'de boş bina çöktü | Video

İstanbul, Bahçelievler'de bir bina çöktü. Feci olayın yaşandığı yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Binanın boş olduğu ancak yoldan geçenlerin de olduğu belirtiliyor. Enkaz altında kalan olup olmadığı ise araştırılıyor. Boş olduğu belirtilen 6 katlı bir bina henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çöktü.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Bina çökerken yanındaki binaya da zarar verdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Mahalle halkı ise itfaiye ekiplerine bina çöktüğü anda yoldan geçenlerin olduğu bilgisini verdi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

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