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Son dakika: İdlib'de Beşşar Esad rejimine ait helikopter düşürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
İDLİB'DE REJİME AİT HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ

Son dakika haberine göre; içindeki batı kırsalında, rejimine ait helikopter düşürüldü.

içindeki batı kırsalında, rejimine ait helikopter düşürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Esad rejimine ait 1 helikopter düştü SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: ESAD REJİMİNE AİT 1 HELİKOPTER DÜŞTÜ

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