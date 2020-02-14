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14.02.2020

İdlib'de Beşşar Esad rejimine ait helikopter düşürüldü! Video

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esad rejimine ait helikopter düşürüldü. Şam rejimi bir haftada ikinci şoku yaşadı.

Suriye'de Şam rejiminin Türk ordusunu hedef alan saldırılar düzenlediği İdlib'de, bugün bir helikopter daha düşürüldü.

Askeri muhaliflerin Halep'in batısında uçan rejim helikopterini düşürdüğü bildiriliyor. İdlib-Halep arasındaki helikopterin vurulmasıyla, Şam rejimi bir haftada ikinci şoku yaşadı.

Muhalifler, hafta başında da Nayrab yakınlarında bir rejim helikopterini vurmuştu.

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