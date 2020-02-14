TSK'dan sınır birliklerine askeri sevkiyat!
Giriş Tarihi: 14.02.2020
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. Burada tırlardan indirilen araçlar, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Burada tırlardan indirilen araçlar, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
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