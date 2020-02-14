14 Şubat 2020, Cuma
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TSK'dan sınır birliklerine askeri sevkiyat!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020
TSK'DAN SINIR BİRLİKLERİNE ASKERİ SEVKİYAT!

() tarafından 'daki sınır birliklerine tank ve sevkiyatı yapıldı. Burada tırlardan indirilen araçlar, sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

() tarafından 'daki sınır birliklerine tank ve sevkiyatı yapıldı.

'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Burada tırlardan indirilen araçlar, sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

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